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Виллы в el Baix Maestrat, Испания

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Alcala de Xivert, Испания
Вилла 3 спальни
Alcala de Xivert, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
If you are looking to buy an exceptional villa, situated on the beachfront of Alcoceber, thi…
€1,13 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в el Baix Maestrat, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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