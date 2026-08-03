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Многоуровневые квартиры с бассейном в Dolores, Испания

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Dolores, Испания
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Очаровательная квартира на первом этаже с небольшим частным садом, террасой, бассейном и пар…
$321,285
НДС
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