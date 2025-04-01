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Продажа домов с террасой в Dolores, Испания

2 объекта найдено
Вилла с террасой в Dolores, Испания
Вилла с террасой
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ДОЛОРЕС Новый комплекс вилл в Долорес, Аликанте. Эта эксклюзивная недвижимость…
$482,110
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Дом 3 спальни в Dolores, Испания
Дом 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Загородный дом с большим садом и бассейном недалеко от Долорес. Большой загородный дом на уч…
$416,531
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