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Продажа домов с гаражом в Dolores, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Dolores, Испания
Дуплекс 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 116 m2.Plot size: 178 m2.Terrace: 14 m2.Private pool: 16 m2.New…
$290,973
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