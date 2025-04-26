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Виллы с террасой в Дении, Испания

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4 объекта найдено
Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 873 м²
Вилла в современном андалузском стиле, расположенная в тихом, очень уютном и привилегированн…
$1,52 млн
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Очень красивая и изящная вилла, расположенная в тихом, очень уютном и привилегированном жило…
$1,83 млн
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
One floor villa in Denia, Costa Blanca The house has 3 bedrooms and 2 bathrooms distributed …
$899,624
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 373 м²
Эксклюзивная вилла в Дении, Аликанте, Коста Бланка Современный дизайнерский дом общей площад…
$1,23 млн
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