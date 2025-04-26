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Виллы с садом в Дении, Испания

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2 объекта найдено
Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 873 м²
Вилла в современном андалузском стиле, расположенная в тихом, очень уютном и привилегированн…
$1,52 млн
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Очень красивая и изящная вилла, расположенная в тихом, очень уютном и привилегированном жило…
$1,83 млн
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