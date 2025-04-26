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Виллы с гаражом в Дении, Испания

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3 объекта найдено
Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
One floor villa in Denia, Costa Blanca The house has 3 bedrooms and 2 bathrooms distributed …
$899,624
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Продается вилла в средиземноморском стиле с панорамным видом на Дения и море. Она расположен…
$548,909
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Villa for sale in Denia, Costa Blanca The house is located in a residential area at the foot…
$871,272
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