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Таунхаусы с садом в Дении, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус в Denia, Испания
Таунхаус
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Продается бунгало - одноэтажный дом с 2 отдельными входами - расположен в тихом жилом районе…
$243,465
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