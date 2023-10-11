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Жильё с видом на море в Дения, Испания

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18 объектов найдено
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Дения, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Апартаменты на берегу моря в Дении, Коста Бланка Дома из 2 и 3 спален, вы можете выбрать сво…
€285,000
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Дения, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качест…
€375,000
Квартира 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Дения, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Дения, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качест…
€613,500
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Дения, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качест…
€291,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной в Дения, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Апартаменты с тремя спальнями, все с выходом на террасу, так что вы можете наслаждаться свет…
€505,000
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Дения, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Рохалес, Коста-Бланка. Дома с спальнями 3 и ванными комнатами 2…
€318,300
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Дения, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Апартаменты в Дении, Коста Бланка, Аликанте. Эта новая строительная застройка с видом на Мон…
€268,000
Квартира 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Дения, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Дения, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Апартаменты в Дении, Коста Бланка, Аликанте. Эта новая строительная застройка с видом на Мон…
€287,000
Квартира 2 спальни с ванной, с общественным бассейном, с White goods в Дения, Испания
Квартира 2 спальни с ванной, с общественным бассейном, с White goods
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
€295,000
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Дения, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€365,000
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Дения, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Апартаменты на берегу моря в Дении, Коста Бланка. Дома с 2 и 3 спальнями, вы можете выбрать …
€409,000
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Дения, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Пентхаусы на берегу моря в Дении, Коста Бланка. Дома с 2 и 3 спальнями, вы можете выбрать св…
€439,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Дения, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Апартаменты рядом с морем в городе Дения. НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Апартаменты с  2…
€213,300
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Дения, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Апартаменты рядом с морем в городе Дения. НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Апартаменты с 3 …
€269,700
Квартира 3 спальни у моря в Дения, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Дения, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Этаж 4/4
Эксклюзивные апартаменты с видом на море в Дении.Данные апартаменты находится на третьем эта…
€540,000
Квартира 3 спальни у моря в Дения, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Дения, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 2/4
Новая квартира в элитном комплексе с видом на море в Дении.Данная квартира находится на втор…
€560,000
Вилла 2 спальни с видом на море, у моря, с общественным бассейном в Дения, Испания
Вилла 2 спальни с видом на море, у моря, с общественным бассейном
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Двухквартирная вилла в Тоссал Грос, Дения, Коста Бланка. Наслаждайтесь жизнью в Tossal Gross…
€438,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Дения, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры с 1 спальней рядом с пляжем 79 квартир с 1, 2 и 3 спальнями с 1 или 2 ванными комна…
€290,100
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