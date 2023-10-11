ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Дения
Пентхаусы
Пентхаусы с видом на море в Дения, Испания
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
4
2
151 м²
4
Апартаменты с 1, 2 и 3 Спальнями в Гольф-Зоне в Эстепоне Жилой комплекс расположен в Эстепон…
€326,918
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
4
2
Дом в Эльче ID D11710
€401,778
Рекомендовать
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
3
2
160 м²
Теплый и светлый пентхаус в районе Блинкер, рядом с торговыми центрами и в очень хорошем мес…
€177,331
Рекомендовать
Дом 4 спальни с лифтом, с кондиционером
Коста-Брава, Испания
4
3
632 м²
Дом с видом на море в тихом районе города Бланес на побережье Коста Брава. Расстояние…
€1,60 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Фуэнхирола, Испания
3
2
114 м²
6
Квартиры в Современном Стиле в Лучшем Районе Михас-Коста Квартиры в современном стиле распол…
€376,451
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Helechosa de los Montes, Испания
3
3
200 м²
Цены от 410 000 до 750 000 евро Это совершенно новая разработка современных гольф-вилл в Со…
€592,753
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Almoradi, Испания
4
3
237 м²
ВИЛЛА СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА!!!~ ~ Дизайнерская вилла в одном из самых экск…
€678,009
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2
2
102 м²
€165,189
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
178 м²
2
Представляем светлую просторную виллу в городе Торре-де-ла-Орадада, всего в 400 метрах от мо…
€449,176
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с террасой, с гаражом
Тарифа, Испания
3
2
250 м²
€359,127
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
2
1
40 м²
Продается квартира в комплексе Юкка Парк, в районе Фаньябе. Комплекс расположен на второй бе…
€254,381
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
129 м²
Апартаменты расположены в Las Velas — одном из самых фантастических жилых комплексов на побе…
€985,838
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL