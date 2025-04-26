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Продажа домов с террасой в Дении, Испания

виллы
12
таунхаусы
4
7 объектов найдено
Шале 3 спальни в Denia, Испания
Шале 3 спальни
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
$371,549
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 873 м²
Вилла в современном андалузском стиле, расположенная в тихом, очень уютном и привилегированн…
$1,52 млн
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Очень красивая и изящная вилла, расположенная в тихом, очень уютном и привилегированном жило…
$1,83 млн
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
One floor villa in Denia, Costa Blanca The house has 3 bedrooms and 2 bathrooms distributed …
$899,624
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 373 м²
Эксклюзивная вилла в Дении, Аликанте, Коста Бланка Современный дизайнерский дом общей площад…
$1,23 млн
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Таунхаус в Denia, Испания
Таунхаус
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Продается бунгало - одноэтажный дом с 2 отдельными входами - расположен в тихом жилом районе…
$243,465
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Таунхаус в Denia, Испания
Таунхаус
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Маленький домик - бунгало на второй линии пляжа Les Deveses в Дении. Расположен в тихом райо…
$168,094
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