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Дома с бассейном в Дения, Испания

виллы
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таунхаусы
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2 объекта найдено
Дом 4 спальни с бассейном в Дения, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Дения, Испания
Количество спален 4
Площадь 180 м²
- Участок- 800 кв.м.- 180 квадратных метров- 4 спальни- 3 ванные комнаты- Прачечная- Предв…
€419,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с подвалом в Дения, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с подвалом
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Продается вилла в Дении, Коста Бланка Дом расположен в жилом районе у подножия горы Монтго, …
€799,000
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