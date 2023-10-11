Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Дения
  5. Гостиницы, отели

Отели с видом на море в Дения, Испания

коммерческая недвижимость
3
Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Дения, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Дения, Испания
Площадь 5 066 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* на побережье Коста Бланка 5,2 млн.€ 110 номеров!Отель построен в 20…
€5,20 млн
Realting.com
Перейти