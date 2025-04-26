Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Denia
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Поле для гольфа

Квартиры около гольф-клуба в Дении, Испания

пентхаусы
13
однокомнатные
3
двухкомнатные
50
трехкомнатные
55
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Denia, Испания
Квартира 3 спальни
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Апартаменты на берегу моря в Дении, Коста Бланка. Дома с 2 и 3 спальнями, вы можете выбрать …
$463,443
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Denia, Испания
Квартира 2 спальни
Denia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Apartments on the beachfront in Denia, Costa Blanca Homes with 2 and 3 bedrooms, you can cho…
$326,045
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Denia, Испания
Квартира 3 спальни
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Пентхаусы на берегу моря в Дении, Коста Бланка. Дома с 2 и 3 спальнями, вы можете выбрать св…
$478,709
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти