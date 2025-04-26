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Квартиры с садом в Дении, Испания

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Denia, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эти эксклюзивные апартаменты расположены на первой береговой линии в городе Дения, провинция…
$681,207
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Квартира 2 комнаты в Denia, Испания
Квартира 2 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Эти уникальные апартаменты находятся в прибрежном городе Дения, в провинции Аликанте, на пер…
$403,721
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Квартира 3 комнаты в Denia, Испания
Квартира 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/4
Современные виллы расположены в спокойном городке Полоп, провинция Аликанте. Этот район идеа…
$533,366
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