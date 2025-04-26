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Квартиры с гаражом в Дении, Испания

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10 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Denia, Испания
Квартира 3 спальни
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Апартаменты на берегу моря в Дении, Коста Бланка. Дома с 2 и 3 спальнями, вы можете выбрать …
$463,443
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Квартира 2 спальни в Denia, Испания
Квартира 2 спальни
Denia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Рохалес, Коста-Бланка. Дома с спальнями 3 и ванными комнатами 2…
$254,839
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Квартира 2 спальни в Denia, Испания
Квартира 2 спальни
Denia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Apartments on the beachfront in Denia, Costa Blanca Homes with 2 and 3 bedrooms, you can cho…
$326,045
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Квартира в Denia, Испания
Квартира
Denia, Испания
Роскошные апартаменты на первой линии пляжа в Дениа, Аликанте Откройте для себя эти замеч…
$397,251
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Пентхаус 3 комнаты в Denia, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эти эксклюзивные апартаменты расположены на первой береговой линии в городе Дения, провинция…
$681,207
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Квартира 3 спальни в Denia, Испания
Квартира 3 спальни
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Пентхаусы на берегу моря в Дении, Коста Бланка. Дома с 2 и 3 спальнями, вы можете выбрать св…
$478,709
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Квартира 3 спальни в Denia, Испания
Квартира 3 спальни
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Апартаменты в Дении, Коста Бланка, Аликанте. Эта новая строительная застройка с видом на Мон…
$301,510
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Квартира 4 спальни в Denia, Испания
Квартира 4 спальни
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Апартаменты в Дении, Коста Бланка, Аликанте. Эта новая строительная застройка с видом на Мон…
$334,769
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Квартира 2 комнаты в Denia, Испания
Квартира 2 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Эти уникальные апартаменты находятся в прибрежном городе Дения, в провинции Аликанте, на пер…
$403,721
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Квартира 3 комнаты в Denia, Испания
Квартира 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/4
Современные виллы расположены в спокойном городке Полоп, провинция Аликанте. Этот район идеа…
$533,366
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