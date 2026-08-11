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Квартиры и апартаменты с террасой в Cullera, Испания

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
Код 20260724101229 Двухкомнатная квартира с отдельной спальней и просторным балконом в жило…
$303,755
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Квартира 1 комната в Cullera, Испания
Квартира 1 комната
Cullera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Код 20260724101724 Функциональная квартира-студия с просторным балконом в новом жилом компл…
$222,328
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Квартира 3 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 3 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/5
Код 20260724100735 Просторная трёхкомнатная квартира с двумя спальнями и двумя балконами в …
$384,538
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Cullera, Испания
Квартира 1 комната
Cullera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/5
Код 20260724102903 Современная студия с просторным балконом в строящемся комплексе NŌA Cull…
$228,977
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Код 20260724095904 Светлая двухкомнатная квартира с отдельной спальней и двумя балконами в …
$294,139
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Код Современная двухкомнатная квартира с просторным балконом в строящемся комплексе NŌA Cul…
$294,866
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Квартира 3 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 3 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/5
Код 20260724102440 Просторная трёхкомнатная квартира с двумя отдельными спальнями и двумя б…
$396,036
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Код 20260724102046 Современная двухкомнатная квартира с отдельной спальней и двумя балконам…
$312,065
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