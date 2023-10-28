Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Cuevas del Almanzora

Коммерческая недвижимость в Cuevas del Almanzora, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с лифтом, с Autobus, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с лифтом, с Autobus, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 461 м²
Коммерческие помещения для продажи и аренды расположены в традиционном центре Аликанте. Он и…
€319,821
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 375 м²
Крупные коммерческие помещения для продажи в прибыльности расположены на одной из улиц с сам…
€499,720
Коммерческая 1 ванная в l Eliana, Испания
Коммерческая 1 ванная
l Eliana, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 601 м²
Коммерческий комплекс общей площадью 1600 м2. Ранее использовался под парикмахерскую, офис а…
€662,125
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Испания Коста Бланка Апартотель всего в 50м от пляжа Ую…
€6,96 млн
Отель в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Отель
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Испания Коста-дель-Соль   Апарт-отель в Малаге   Великолепн…
€5,62 млн
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Количество спален 88
ОписаниеПродажа роскошного 5* отеля в центре Барселоны 56 млн евро! Месторасположение: Пасео…
€56,73 млн
Отель 9 комнат с кондиционером, в центре города, с видеонаблюдением в Испания
Отель 9 комнат с кондиционером, в центре города, с видеонаблюдением
Испания
Комнаты 9
Площадь 450 м²
Количество этажей 5
Продажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,45 млн.EUR, 6,62% рентабельность! Мес…
€1,44 млн
Отель в Коста-Брава, Испания
Отель
Коста-Брава, Испания
Площадь 606 м²
Хостел в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава в 250 метрах от моря. Здание п…
€732,721
Отель 101 спальня в Провинция Аликанте, Испания
Отель 101 спальня
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 101
Кол-во ванных комнат 101
Площадь 12 000 м²
Международный аэропорт Аликанте находится в 25 км и трамвайные остановки в пределах 300 метр…
€11,63 млн
Коммерческая с Light, с Residencial в Campo de Gibraltar, Испания
Коммерческая с Light, с Residencial
Campo de Gibraltar, Испания
Площадь 15 м²
€30,283
Коммерческая с Prime line of the beach в Испания
Коммерческая с Prime line of the beach
Испания
Площадь 74 м²
€252,359
Коммерческая 2 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением в Испания
Коммерческая 2 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€201,887
Realting.com
Перейти