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Виллы с садом в Cuenca, Испания

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1 объект найдено
Вилла с мебелью, с террасой, с садом в Campillo de Altobuey, Испания
Вилла с мебелью, с террасой, с садом
Campillo de Altobuey, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Современный дом площадью 838 м², из которых 338 м² приходится на жилье. Участок площадью 28 …
$488,014
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Параметры недвижимости в Cuenca, Испания

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