Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Земельные участки
  4. Crevillent
  5. Земельные участки

Земельные участки с видом на горы в Crevillent, Испания

1 объект найдено
Земельные участки 3 спальни с видом на горы, с Airport less than 30 minutes drive, с Seaview frontal в Crevillent, Испания
Земельные участки 3 спальни с видом на горы, с Airport less than 30 minutes drive, с Seaview frontal
Crevillent, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Очень красиво расположен строительный участок 16000 м2 с видом на горы и море. …
€119,900
Realting.com
Перейти