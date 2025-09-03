Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Costa del Sol Occidental
  4. Жилая
  5. Особняк
  6. Вид на горы

Особняки с видом на горы в Costa del Sol Occidental, Испания

Особняк Удалить
Очистить
1 объект найдено
Особняк 18 комнат в Benahavis, Испания
Особняк 18 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 18
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 269 м²
Количество этажей 3
Особняк с видом на море, туристической лицензией и отличным расположением в Бенаависе Особня…
$16,33 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти