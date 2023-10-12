ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Коста-Бланка
Таунхаусы
Таунхаусы с бассейном в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa
Orihuela, Испания
3
135 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В LOMAS DE CABO ROIGNew Build Luxury Жилой комплекс, расположенный…
€538,200
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5
5
888 м²
Яркая современная вилла на продажу в самом сердце Новой Андалусии, которая может похвастатьс…
€5,93 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Провинция Аликанте, Испания
2
2
73 м²
Апартаменты в Гран Алакант - NR117394 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зона: 73 m2.Terr…
€255,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Xabia Javea, Испания
3
158 м²
Эта вилла была спроектирована для участка 1000 м2 с прекрасным расположением в урбанизации …
€676,231
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
4
2
193 м²
На продаже дом который расположен на участке 1200 метров, ровной квадратной формы, отлично п…
€377,760
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
120 м²
Новые виллы у моря в Сантьяго де ла Рибера. У них есть большие сады, частный бассейн и парк…
€323,397
Рекомендовать
Квартира рядом с пляжем, вторичную, с opportunity
Провинция Аликанте, Испания
1
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В АЛИКАНТЕ КАСКО АНТИГУО !! НЕ ПРОПУСТИТЕ! 103 кв.м. 2 сп…
€242,663
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с мебелью, с лифтом, с террасой
Испания, Испания
1
2
70 м²
€402,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с теплыми полами
Los Balcones, Испания
3
2
116 м²
Роскошные апартаменты с 2 или 3 спальнями в планировке в Los Dolses, Villamartin, в 300 мет…
€339,425
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Валенсия, Испания
4
132 м²
Новый проект включает 85 квартир с 1, 2, 3 и 4 спальнями, а также великолепные пентхаусы. Вс…
€428,571
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Los Balcones, Испания
2
3
225 м²
1
КРАСИВЫЙ ТАУНХАУС В ЛОС АЛЬТОС, ТОРРЕВЬЕХА Готовый к продаже новый таунхаус в Лос Альтос, р…
€341,536
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с condition, с tech
Catarroja, Испания
2
2
86 м²
Referencia: 508 Хорошая отремонтированная квартира расположенная на улице Перис-и-Валеро, н…
€261,509
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Коста-Бланка, Испания
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL