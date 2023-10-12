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Дома с бассейном в Коста-Бланка, Испания

таунхаусы
48
1 объект найдено
Дом 3 спальни с террасой, с бассейном в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни с террасой, с бассейном
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Дом в тихом районе города Кальпе на побережье Коста Бланка. Общая площадь 200 м.кв. н…
€340,000

Параметры недвижимости в Коста-Бланка, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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