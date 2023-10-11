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Дома с бассейном в Мадриде, Испания

Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
12
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
3
8 объектов найдено
Дом 4 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Замечательный отремонтированный угловой таунхаус в одном из лучших жилых районов Лас Розас …
€580,000
Дом 6 спален с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 6 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 6
Площадь 285 м²
Дом в таунхаусе в отличном состоянии в тихом районе Мадрида (Лас Розас).Площадь объекта сос…
€635,000
Дом 4 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Дом с террасой, расположенный в тихом районе в самом центре Трес Кантос (Мадрид). Отличное …
€520,000
Дом 5 спален с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 5
Площадь 333 м²
Фантастический угловой таунхаус, расположенный в Сото де Виньюэлас, Трес Кантос (Мадрид), н…
€629,000
Дом 4 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 4
Площадь 162 м²
Фантастический смежный дом, полностью отремонтированный, расположенный в Трес Кантос (Мадри…
€589,000
Дом 5 спален с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 5
Площадь 441 м²
Красивая угловая вилла площадью 441 м2 на участке более 800 м2, расположенная в одном из лу…
€2,16 млн
Дом 5 спален с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 5
Площадь 440 м²
Индивидуальная вилла площадью 440 м2, расположенная в эксклюзивном районе Ла Моралеха, всег…
€2,48 млн
Дом 5 спален с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Фантастическая смежная вилла площадью 450 м², расположенная в самом эксклюзивном районе Эль…
€2,20 млн

Типы недвижимости в Мадриде

виллы

Параметры недвижимости в Мадриде, Испания

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