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Дуплексы в Мадриде, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс 7 комнат в Мадрид, Испания
Дуплекс 7 комнат
Мадрид, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продаётся дуплекс в Madrid в районе Arturo Soria, располагается на 3 этаже. Общая площадь 28…
$2,14 млн
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Мадриде, Испания

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