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Продажа офисных помещений в Мадриде, Испания

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1 объект найдено
Офис в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Офис
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Площадь 1 563 м²
Помещение полностью сдано в аренду. Арендатором является сеть продуктовых супермаркетов. Аре…
€3,60 млн
Realting.com
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