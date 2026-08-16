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Продажа офисных помещений в автономном сообществе Мадрид, Испания

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коммерческая недвижимость
53
рестораны
9
отели
6
магазины
11
1 объект найдено
Офис 181 м² в Мадрид, Испания
Офис 181 м²
Мадрид, Испания
Площадь 181 м²
В продаже угловое коммерческое помещение с арендатором в респектабельном районе Мадрида.Окру…
$1,60 млн
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