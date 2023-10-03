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55 объектов найдено
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Отель с кондиционером, с бассейном, в центре города
Malaga, Испания
Уникальное предложение: Продажа Бутик-Отеля 4* в историческом центре Малаги, побережье Кост…
€7,96 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
96 м²
1/1
Отличный пассивный доход: продажа офиса, 500.000 EUR, 36.000 EUR в год аренда, 7.2% годовых …
€500,000
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Офис с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Испания, Испания
145 м²
Продажа клиники эстетической медицины и косметологии в городе Алтея (Испания), 430.000 EUR. …
€430,000
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Отель с бассейном, в центре города, с видеонаблюдением
Испания, Испания
Продажа мини-отеля в центре Кальпе, 550.000 EUR, 12% рентабельность. Месторасположение: ц…
€550,000
Рекомендовать
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
88
ОписаниеПродажа роскошного 5* отеля в центре Барселоны 56 млн евро! Месторасположение: Пасео…
€56,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
15 300 м²
ОписаниеПродажа отеля 4* на 220 номеров на первой линии о.Майорка в Испании 95 млн евро. Мес…
€95,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Casinos, Испания
1 680 м²
ОписаниеУникальное предложение: продажа Отеля 4* стоимостью 995.000 евро на поле для гольфа …
€995,000
1
Рекомендовать
Отель с видом на море, с бассейном, в центре города
Испания, Испания
Представляем вашему вниманию, мини отель историческо родового характера, имеющее свой анкла…
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Испания, Испания
Отель вместимостью 400 номеров, расположен в великолепном месте на песчаном вале, на перво…
€30,00 млн
Рекомендовать
Офис с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
96 м²
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
€495,000
Рекомендовать
Отель 30 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Малага, Испания
30
99 м²
Гостиница на продажу в Periana, с 30 спальня, 15 ванная и характеристики бассейн (Частный), …
€2,75 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
15 000 м²
ОписаниеПродажа Апарт-Отеля 4* на первой линии моря на Майорке, 70 млн. Евро, 218 апартамент…
€70,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
€19,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
€4,75 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
1 000 м²
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
€1,75 млн
1
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 6,5 млн Евро!Отель расположен в 20 км от аэропорт…
€6,50 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
1 815 м²
ОписаниеПродажа 5* Бутик-Отеля на Майорке 10 млн евро.Эксклюзивный 5* Отель, входящий в прес…
€10,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Описание4* ГОСТИНИЧНЫЙ АКТИВ НА ПРОДАЖУ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ!ИБИЦА. Первая линия моря. Три з…
€40,00 млн
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
15 150 м²
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
€7,50 млн
Рекомендовать
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
la Pera, Испания
5
523 м²
2
Площадь дома – 523 м2. Площадь участка – 769 м2. 5 спален. 5 ванных комнат + туалет. Этот с…
€980,000
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
1 350 м²
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
€1,69 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Ginestar, Испания
11 200 м²
ОписаниеПродажа Апарт Отеля 3* на первой линии в Испании, 10 млн.€, 6% рентабельность.Местор…
€10,00 млн
Рекомендовать
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sant Antoni de Calonge, Испания
11
3 490 м²
3
Продается уникальный комплекс, включающий в себя мини-отель с рестораном, а также суперсовре…
€5,65 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
26 600 м²
ОписаниеПродажа строящегося Отеля 4* на 312 номеров на самом берегу моря в Испании: 50 млн.€…
€50,00 млн
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Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
1 915 м²
ОписаниеОтличное рождественское предложение: Отель 3* в центре Барселоны 8 млн евро, 5% рент…
€8,00 млн
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Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
2 700 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 15 млн.€, 5,5 % рентабельность!Местораспо…
€15,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
2 400 м²
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 15 млн. Евро, 7% рентабельность! Отель находится …
€15,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
2 112 м²
ОписаниеПродажа отеля 2* на Майорке 5.0 млн евро 5% рентабельность! Находится на пляже Арена…
€5,00 млн
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Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
8 300 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* на Майорке, 189 номеров, 15,5 млн.€, 6% рентабельность!Отель находи…
€15,50 млн
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Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
3 450 м²
ОписаниеПродажа горнолыжного 3* отеля в Испании : 2,5 млн евро с 6,4% рентабельности .Отель …
€2,50 млн
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