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Магазины с бассейном в Испании

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2 объекта найдено
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 15 150 м²
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
€7,50 млн
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 15 388 м²
ОписаниеПродажа торгового центра в Бенидорме (Аликанте), 30 млн. Евро с рентабельностью 5%. …
€30,00 млн
Realting.com
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