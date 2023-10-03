Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость с видом на море в Испании

Эстремадура
32
Бенидорм
20
Estepona
13
Балеарские острова
11
Марина-Альта
11
Moianes
10
Бах-Виналопо
10
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
9
Показать больше
81 объект найдено
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Отличный пассивный доход: продажа офиса, 500.000 EUR, 36.000 EUR в год аренда, 7.2% годовых …
€500,000
Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benalmadena, Испания
Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benalmadena, Испания
Площадь 11 000 м²
Этаж 3/3
Коммерческая Недвижимость в Андалузском Стиле Для Организации Отеля или Спа Коммерческая не…
€8,50 млн
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города в Estepona, Испания
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города
Estepona, Испания
Площадь 951 м²
Количество этажей 1
Offer Investor 1,500,000€ Эстепона  Общая площадь 951м2, 600м2 под жилую площадь Прода…
€1,50 млн
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Количество спален 88
ОписаниеПродажа роскошного 5* отеля в центре Барселоны 56 млн евро! Месторасположение: Пасео…
€56,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 15 300 м²
ОписаниеПродажа отеля 4* на 220 номеров на первой линии о.Майорка в Испании 95 млн евро. Мес…
€95,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 840 м²
ОписаниеПродажа нового 3* бутик-отеля в Испании, 2.8 млн евро, 7% рентабельность.Местораспол…
€2,80 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Casinos, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Casinos, Испания
Площадь 1 680 м²
ОписаниеУникальное предложение: продажа Отеля 4* стоимостью 995.000 евро на поле для гольфа …
€995,000
Отель с видом на море, с бассейном, в центре города в Испания, Испания
Отель с видом на море, с бассейном, в центре города
Испания, Испания
Представляем вашему вниманию, мини отель историческо родового характера, имеющее свой анкла…
€1,70 млн
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в Испания, Испания
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Испания, Испания
Отель вместимостью 400 номеров, расположен в великолепном месте на песчаном вале, на перво…
€30,00 млн
Офис с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Офис с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Площадь 96 м²
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
€495,000
Коммерческая с видом на море в Бенидорм, Испания
Коммерческая с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 1 981 м²
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Cala de Finestrat. Общая площадь 1981.…
€1,29 млн
Отель с лифтом, с видом на море в Аликанте, Испания
Отель с лифтом, с видом на море
Аликанте, Испания
Площадь 750 м²
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
€4,00 млн
Коммерческая с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Коммерческая с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 0.00 м2, уч…
€269,500
Коммерческая с видом на море в Торревьеха, Испания
Коммерческая с видом на море
Торревьеха, Испания
Площадь 450 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Acequion. Общая площадь 450.00 м2, со…
€750,000
Коммерческая с видом на море в Аликанте, Испания
Коммерческая с видом на море
Аликанте, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе El Campello. Общая площадь 0.00 м2, уча…
€3,20 млн
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном в Бенидорм, Испания
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном
Бенидорм, Испания
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
€3,80 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 15 000 м²
ОписаниеПродажа Апарт-Отеля 4* на первой линии моря на Майорке, 70 млн. Евро, 218 апартамент…
€70,00 млн
Коммерческая 1 спальня у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Half an hour to Alicante airport в Гуардамар, Испания
Коммерческая 1 спальня у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Half an hour to Alicante airport
Гуардамар, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Коммерческое помещение в Guardamar del Segura. Коммерческое помещение в центре Гуардамар дел…
€112,000
Коммерческая 2 спальни с мебелью, с кондиционером, у моря в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 спальни с мебелью, с кондиционером, у моря
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Местный салон красоты и массажи на пляже Лос Локос. Салон красоты и массажа на продажу на пл…
€41,000
Коммерческая 2 ванных с кондиционером, у моря, с подсобным помещением в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных с кондиционером, у моря, с подсобным помещением
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Бар-кафе на продажу в центре Торревьехи
€139,000
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
€19,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
€4,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Площадь 1 000 м²
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
€1,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 6,5 млн Евро!Отель расположен в 20 км от аэропорт…
€6,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 1 815 м²
ОписаниеПродажа 5* Бутик-Отеля на Майорке 10 млн евро.Эксклюзивный 5* Отель, входящий в прес…
€10,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Описание4* ГОСТИНИЧНЫЙ АКТИВ НА ПРОДАЖУ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ!ИБИЦА. Первая линия моря. Три з…
€40,00 млн
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 15 150 м²
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
€7,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sabinanigo Alto, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
Площадь 1 350 м²
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
€1,69 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 450 м²
ОписаниеПродажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 8,11% рентабельность! …
€1,35 млн
Коммерческая с видом на море в Orihuela, Испания
Коммерческая с видом на море
Orihuela, Испания
Площадь 1 000 м²
Испания Провинция Барселона Ресторан на первой линии от моря Один…
€11,00 млн

Типы недвижимости в Испании

рестораны
отели
офисы
производственные здания
доходные дома
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
Realting.com
Перейти