ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Коммерческая недвижимость с видом на море в Испании
Эстремадура
32
Бенидорм
20
Estepona
13
Балеарские острова
11
Марина-Альта
11
Moianes
10
Бах-Виналопо
10
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
9
Канарские острова
9
Pla de Mallorca
8
Мадрид
8
Эльче
8
Мурсия (автономная область)
6
Aspe
5
Виналопо-Митха
5
Тарифа
5
Puerto Real
4
Teulada
4
Гуардамар
4
Кальпе
4
Показать больше
Показать меньше
Очистить
81 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
96 м²
1/1
Отличный пассивный доход: продажа офиса, 500.000 EUR, 36.000 EUR в год аренда, 7.2% годовых …
€500,000
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benalmadena, Испания
11 000 м²
3/3
Коммерческая Недвижимость в Андалузском Стиле Для Организации Отеля или Спа Коммерческая не…
€8,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города
Estepona, Испания
951 м²
1
Offer Investor 1,500,000€ Эстепона Общая площадь 951м2, 600м2 под жилую площадь Прода…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
88
ОписаниеПродажа роскошного 5* отеля в центре Барселоны 56 млн евро! Месторасположение: Пасео…
€56,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
15 300 м²
ОписаниеПродажа отеля 4* на 220 номеров на первой линии о.Майорка в Испании 95 млн евро. Мес…
€95,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
840 м²
ОписаниеПродажа нового 3* бутик-отеля в Испании, 2.8 млн евро, 7% рентабельность.Местораспол…
€2,80 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Casinos, Испания
1 680 м²
ОписаниеУникальное предложение: продажа Отеля 4* стоимостью 995.000 евро на поле для гольфа …
€995,000
1
Рекомендовать
Отель с видом на море, с бассейном, в центре города
Испания, Испания
Представляем вашему вниманию, мини отель историческо родового характера, имеющее свой анкла…
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Испания, Испания
Отель вместимостью 400 номеров, расположен в великолепном месте на песчаном вале, на перво…
€30,00 млн
Рекомендовать
Офис с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
96 м²
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
€495,000
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
Бенидорм, Испания
1 981 м²
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Cala de Finestrat. Общая площадь 1981.…
€1,29 млн
Рекомендовать
Отель с лифтом, с видом на море
Аликанте, Испания
750 м²
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
€4,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 0.00 м2, уч…
€269,500
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
Торревьеха, Испания
450 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Acequion. Общая площадь 450.00 м2, со…
€750,000
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
Аликанте, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе El Campello. Общая площадь 0.00 м2, уча…
€3,20 млн
Рекомендовать
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном
Бенидорм, Испания
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
€3,80 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
15 000 м²
ОписаниеПродажа Апарт-Отеля 4* на первой линии моря на Майорке, 70 млн. Евро, 218 апартамент…
€70,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Half an hour to Alicante airport
Гуардамар, Испания
1
1
112 м²
Коммерческое помещение в Guardamar del Segura. Коммерческое помещение в центре Гуардамар дел…
€112,000
Рекомендовать
Коммерческая 2 спальни с мебелью, с кондиционером, у моря
Торревьеха, Испания
2
1
46 м²
Местный салон красоты и массажи на пляже Лос Локос. Салон красоты и массажа на продажу на пл…
€41,000
Рекомендовать
Коммерческая 2 ванных с кондиционером, у моря, с подсобным помещением
Торревьеха, Испания
2
80 м²
Бар-кафе на продажу в центре Торревьехи
€139,000
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
€19,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
€4,75 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
1 000 м²
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
€1,75 млн
1
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 6,5 млн Евро!Отель расположен в 20 км от аэропорт…
€6,50 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
1 815 м²
ОписаниеПродажа 5* Бутик-Отеля на Майорке 10 млн евро.Эксклюзивный 5* Отель, входящий в прес…
€10,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Описание4* ГОСТИНИЧНЫЙ АКТИВ НА ПРОДАЖУ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ!ИБИЦА. Первая линия моря. Три з…
€40,00 млн
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
15 150 м²
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
€7,50 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
1 350 м²
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
€1,69 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
450 м²
ОписаниеПродажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 8,11% рентабельность! …
€1,35 млн
1
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
Orihuela, Испания
1 000 м²
Испания Провинция Барселона Ресторан на первой линии от моря Один…
€11,00 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Типы недвижимости в Испании
рестораны
отели
офисы
производственные здания
доходные дома
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL