ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Доходный дом
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Доходные дома
Доходные дома с видом на море в Испании
Мадрид
3
Доходный дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Аликанте, Испания
10 м²
Продается парковочное место в подвале, с доступом по рампе, на частной парковке, расположенн…
€40,322
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
1 060 м²
Коммерческое помещение в городе Бадалона. Общая площадь 1060 м.кв. Расположено на пер…
€939,681
Рекомендовать
Отель
Xativa, Испания
1 050 м²
Уютный отель находится в центре города Xativa, в 30 минутах езды от Валенсии. Отель имеет но…
€1,05 млн
1
Рекомендовать
Коммерческая
Торревьеха, Испания
120 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa de los locos. Общая площадь 120…
€121,860
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
2 400 м²
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 15 млн. Евро, 7% рентабельность! Отель находится …
€15,33 млн
Рекомендовать
Отель
Коста-Брава, Испания
606 м²
Хостел в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава в 250 метрах от моря. Здание п…
€739,036
1
Рекомендовать
Коммерческая рядом с магазинами, с Airport less than 1 hour drive, с Close to all amenities
Торревьеха, Испания
8 м²
Парковка в подвале закрыт в 50 метрах от пляжа Ла Мата, в области высокого спроса
€7,599
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
822 м²
Продается здание с проектом на реконструкцию под отель в Бадалоне в непосредственной …
€764,966
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Провинция Аликанте, Испания
Прекрасный отель в Альтее, Аликанте, Испания. Отель расположен в живописном месте с панорамн…
€2,65 млн
Рекомендовать
Отель
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
4 000 м²
Испания Коста дель Соль Отель 4**** в андалусском стиле Оче…
€3,74 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
60 м²
Снижение цены. Старая цена 210 000 евро. Коммерческое помещение в элитном районе Барс…
€198,325
Рекомендовать
Коммерческая
Аликанте, Испания
29 м²
-2
Продаётся гараж в Аликанте в районе Ensanche - Diputación, располагается на -2 этаже. Общая …
€43,782
Рекомендовать
Типы недвижимости в Испании
коммерческая недвижимость
рестораны
отели
офисы
производственные здания
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL