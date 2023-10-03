ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Доходный дом
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Доходные дома
Доходные дома с видом на горы в Испании
Мадрид
3
Доходный дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Ресторан, кафе с террасой
Барселона, Испания
537 м²
Ресторан в траспасо в районе Грасия города Барселона. Помещение угловое. Общая площад…
€401,371
Рекомендовать
Магазин с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
76 м²
Коммерческая Недвижимость на Эксклюзивном Курорте в Картахене, Коста-Калида Современная комм…
€275,666
Рекомендовать
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Tren
Аликанте, Испания
177 м²
Возможность купить и арендовать коммерческие помещения с хорошим расположением в районе Бена…
€141,127
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Monistrol de Calders, Испания
4 000 м²
ОписаниеПродажа отеля 4* в Барселоне 100 номеров 25 млн. Евро!!! Рентабельный Отель в Барсел…
€25,54 млн
Рекомендовать
Коммерческая с кладовой, с condition
Бенидорм, Испания
197 м²
Referencia: 377. Коммерческое помещение в центре Бенидорма. 196 м. Недвижимость в хорошем с…
€288,303
Рекомендовать
Коммерческая 2 ванных
Аликанте, Испания
2
71 м²
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе San Gabriel. Общая площадь 71.00 м2, ко…
€135,516
Рекомендовать
Отель с садом, с видом на горы, с панорамным видом
Испания, Испания
1 208 м²
В продаже комплекс зданий - отель и 10 туристических апартаментов с общей облагороженной тер…
€1,19 млн
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни с кондиционером, в хорошем состоянии, с сигнализацией
Dehesa de Campoamor, Испания
4
100 м²
Салон красоты бизнес в эксплуатации находится в зоне высокого воздействия и движения в Ла Ze…
€202,541
Рекомендовать
Ресторан, кафе с террасой
Барселона, Испания
120 м²
Коммерческое помещение в районе города Барселона - Побленоу. Поещение угловое на ожив…
€325,819
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
3 800 м²
Испания г.Барселона Отель 3*** в центре Барселоны Отель 3**…
€22,41 млн
Рекомендовать
Коммерческая 2 спальни с кондиционером, рядом с магазинами, с жалюзями
Торревьеха, Испания
2
1
264 м²
Магазин/магазин в центре Торревьехи рядом с Плайя- дель- Кура 264м2 с ванной, двумя туалетам…
€185,890
Рекомендовать
Отель с Spalni
San Javier, Испания
Шикарный четырезвёздочный отель-СПА в Ла Манга, в первой линии Средиземного моря, с ви…
€14,90 млн
Рекомендовать
Типы недвижимости в Испании
коммерческая недвижимость
рестораны
отели
офисы
производственные здания
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL