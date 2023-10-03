Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны с бассейном в Испании

Каталония
40
Ресторан, кафе В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 160 м²
Офис в аренду расположен в лучшем коммерческом районе Аликанте, в нескольких метрах от Avd. …
€831,543
Коммерческая с террасой, с near the beach, с open terrace в Кальпе, Испания
Коммерческая с террасой, с near the beach, с open terrace
Кальпе, Испания
Площадь 69 м²
Коммерческие помещения расположены на одном из главных проспектов Кальпе. Всего в 3 муинуто …
€140,000
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Casinos, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Casinos, Испания
Площадь 1 680 м²
ОписаниеУникальное предложение: продажа Отеля 4* стоимостью 995.000 евро на поле для гольфа …
€1,02 млн
Отель 14 спален в Андалусия, Испания
Отель 14 спален
Андалусия, Испания
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 332 м²
Эта недвижимость на продажу в Сидари предлагает два здания и прилегающий земельный участок п…
€650,000
Инвестиционная 1 ванная в Alberic, Испания
Инвестиционная 1 ванная
Alberic, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Продается заправочная станция в Валенсии. Годовой объем продаж составляет 3300000 литров. Ес…
€1,05 млн
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 186 м²
Снижение цены!!! Старая цена 750 000 евро!!! Коммерческое помещение в районе Сант Жер…
€566,642
Коммерческая рядом с магазинами, с Double Glazing, с жалюзями в Торревьеха, Испания
Коммерческая рядом с магазинами, с Double Glazing, с жалюзями
Торревьеха, Испания
Площадь 316 м²
Коммерческое помещение рядом с пляжем Ла Мата-Торревьеха. 25 коммерческих помещений на пляже…
€102,335
Отель 42 комнаты с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Испания, Испания
Отель 42 комнаты с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Испания, Испания
Комнаты 42
Предлагается вашему вниманию отель с видом на горы в Кальпе, Испания, Коста-Брава. Курорт…
€3,00 млн
Ресторан, кафе с подвалом в Барселона, Испания
Ресторан, кафе с подвалом
Барселона, Испания
Площадь 800 м²
Коммерческое помещение на центральной магистрали в районе Эшампле (Сант Антони) город…
€1,68 млн
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 268 м²
Коммерческое помещение в районе Барселонета города Барселона. Общая площадь 268 м.кв…
€731,912
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 620 м²
Коммерческое помещение в Сант Адрес де Бесос. Здание на стадии строительства, срок сд…
€606,684
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Испания г. Мадрид   Отель 4* рядом с аэропортом   Отель 4***…
€23,64 млн

Типы недвижимости в Испании

коммерческая недвижимость
отели
офисы
производственные здания
доходные дома
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
Realting.com
Перейти