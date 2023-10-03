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Испания
Коммерческая
Коммерческая недвижимость с видом на горы в Испании
Аликанте
137
Андалусия
71
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69
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50
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34
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Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
9
Канарские острова
9
Pla de Mallorca
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Мадрид
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Эльче
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12 объектов найдено
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Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
96 м²
1/1
Отличный пассивный доход: продажа офиса, 500.000 EUR, 36.000 EUR в год аренда, 7.2% годовых …
€500,000
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benalmadena, Испания
11 000 м²
3/3
Коммерческая Недвижимость в Андалузском Стиле Для Организации Отеля или Спа Коммерческая не…
€8,50 млн
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Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города
Estepona, Испания
951 м²
1
Offer Investor 1,500,000€ Эстепона Общая площадь 951м2, 600м2 под жилую площадь Прода…
€1,50 млн
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Отель 30 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Малага, Испания
30
99 м²
Гостиница на продажу в Periana, с 30 спальня, 15 ванная и характеристики бассейн (Частный), …
€2,75 млн
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Коммерческая 28 спален с террасой, с видом на горы, с полем для гольфа
Pilar de la Horadada, Испания
28
28
885 м²
Редкая и уникальная инвестиционная возможность в провинции Аликанте приобрести частично пост…
€950,000
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Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
15 150 м²
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
€7,50 млн
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Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
1 350 м²
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
€1,69 млн
Рекомендовать
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sant Antoni de Calonge, Испания
11
3 490 м²
3
Продается уникальный комплекс, включающий в себя мини-отель с рестораном, а также суперсовре…
€5,65 млн
Рекомендовать
Отель с садом, с видом на горы, с панорамным видом
Испания, Испания
1 208 м²
В продаже комплекс зданий - отель и 10 туристических апартаментов с общей облагороженной тер…
€1,19 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
3 450 м²
ОписаниеПродажа горнолыжного 3* отеля в Испании : 2,5 млн евро с 6,4% рентабельности .Отель …
€2,50 млн
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Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
9 500 м²
ОписаниеПродажа отеля 3* на Ибице, 16,9 млн. евро!!!Состоит из 106 номеров.Находится в 100 м…
€16,90 млн
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Отель 42 комнаты с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Испания, Испания
42
Предлагается вашему вниманию отель с видом на горы в Кальпе, Испания, Коста-Брава. Курорт…
€3,00 млн
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