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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Испании

Аликанте
137
Андалусия
71
Торревьеха
69
Orihuela
50
Мадрид
34
Эстремадура
32
Марина-Баха
23
Бенидорм
20
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12 объектов найдено
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Отличный пассивный доход: продажа офиса, 500.000 EUR, 36.000 EUR в год аренда, 7.2% годовых …
€500,000
Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benalmadena, Испания
Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benalmadena, Испания
Площадь 11 000 м²
Этаж 3/3
Коммерческая Недвижимость в Андалузском Стиле Для Организации Отеля или Спа Коммерческая не…
€8,50 млн
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города в Estepona, Испания
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города
Estepona, Испания
Площадь 951 м²
Количество этажей 1
Offer Investor 1,500,000€ Эстепона  Общая площадь 951м2, 600м2 под жилую площадь Прода…
€1,50 млн
Отель 30 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Малага, Испания
Отель 30 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Малага, Испания
Комнаты 30
Площадь 99 м²
Гостиница на продажу в Periana, с 30 спальня, 15 ванная и характеристики бассейн (Частный), …
€2,75 млн
Коммерческая 28 спален с террасой, с видом на горы, с полем для гольфа в Pilar de la Horadada, Испания
Коммерческая 28 спален с террасой, с видом на горы, с полем для гольфа
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 28
Кол-во ванных комнат 28
Площадь 885 м²
Редкая и уникальная инвестиционная возможность в провинции Аликанте приобрести частично пост…
€950,000
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 15 150 м²
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
€7,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sabinanigo Alto, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
Площадь 1 350 м²
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
€1,69 млн
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sant Antoni de Calonge, Испания
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sant Antoni de Calonge, Испания
Количество спален 11
Площадь 3 490 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный комплекс, включающий в себя мини-отель с рестораном, а также суперсовре…
€5,65 млн
Отель с садом, с видом на горы, с панорамным видом в Испания, Испания
Отель с садом, с видом на горы, с панорамным видом
Испания, Испания
Площадь 1 208 м²
В продаже комплекс зданий - отель и 10 туристических апартаментов с общей облагороженной тер…
€1,19 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sabinanigo Alto, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
Площадь 3 450 м²
ОписаниеПродажа горнолыжного 3* отеля в Испании : 2,5 млн евро с 6,4% рентабельности .Отель …
€2,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Площадь 9 500 м²
ОписаниеПродажа отеля 3* на Ибице, 16,9 млн. евро!!!Состоит из 106 номеров.Находится в 100 м…
€16,90 млн
Отель 42 комнаты с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Испания, Испания
Отель 42 комнаты с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Испания, Испания
Комнаты 42
Предлагается вашему вниманию отель с видом на горы в Кальпе, Испания, Коста-Брава. Курорт…
€3,00 млн

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