Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Производственные помещения

Производственные здания с видом на море в Испании

коммерческая недвижимость
860
рестораны
42
отели
238
офисы
71
доходные дома
6
инвестиционная недвижимость
19
склады
13
магазины
4
Производство В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Склад 2 ванных в l Horta Sud, Испания
Склад 2 ванных
l Horta Sud, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 7 718 м²
Продается склад стратегически расположенный в Пикассенте. Склад: 7 погрузочных доков и в общ…
€5,58 млн
Отель с террасой в Orihuela, Испания
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Площадь 2 000 м²
Испания Коста Бланка Отель 2** с теннисными кортами Спортив…
€2,81 млн
Коммерческая 7 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Испания, Испания
Коммерческая 7 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Испания, Испания
Количество спален 7
Площадь 1 200 м²
Восхитительный бутик-отель расположен в лесистой местности в пригороде Валенсии, Испания. Тр…
€2,01 млн
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 354 м²
Коммерческое помещение под супермаркет расположено в центре Барселоны, Коста Брава. Площадь …
€668,602
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sierra Engarceran, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sierra Engarceran, Испания
Площадь 6 350 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* на первой линии моря в Испании, 120 номеров, 6,0 млн. Евро. Отель р…
€6,13 млн
Коммерческая 2 ванных в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Коммерческое помещения в районе Торревьеха Плайя дель Кура, 280 m2 площади, 38 м2 террасы (x…
€886,068
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 149 м²
Коммерческие помещения на продажу, расположенные рядом с Plaza General Mancha, районом, где …
€124,999
Отель в Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
Площадь 822 м²
Продается здание с проектом на реконструкцию под отель в Бадалоне в непосредственной …
€764,966
Коммерческая в Comarca de Valencia, Испания
Коммерческая
Comarca de Valencia, Испания
Площадь 983 м²
Продается здание, полностью отремонтированное в 2015 году всемирно известным архитектором, р…
€3,65 млн
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 20 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 20.00 м2, состоит из 1 к…
€7,297
Коммерческая 6 ванных с лифтом, с подвалом, с личным бассейном в Villa Martin, Испания
Коммерческая 6 ванных с лифтом, с подвалом, с личным бассейном
Villa Martin, Испания
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Мы представляем этот великолепный ресторан, расположенный всего в 8 минутах езды на машине о…
€2,81 млн
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 26 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Curva del Palangre. Общая площадь 26.00 м2, состоит из…
€10,424
Realting.com
Перейти