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Инвестиционная недвижимость с видом на море в Испании

Валенсия
14
Вега-Баха-дель-Сегура
3
Каталония
3
Инвестиционная В архив
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3 объекта найдено
Инвестиционная 75 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Барселонес, Испания
Инвестиционная 75 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Барселонес, Испания
Комнаты 75
В продаже отель, расположенный в живописном месте, в окружении садов на горе Монжуик. Из но…
€35,00 млн
Инвестиционная 70 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Барселонес, Испания
Инвестиционная 70 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Барселонес, Испания
Комнаты 70
Пятизвездочный бутик-отель с захватывающим видом на Барселону и Средиземное море находит…
€35,00 млн
Инвестиционная с парковкой, с балконом, с кондиционером в Castello d Empuries, Испания
Инвестиционная с парковкой, с балконом, с кондиционером
Castello d Empuries, Испания
Площадь 160 м²
В продаже бар-ресторан, расположенный на первой линии моря в городе Санта Маргарита, Росес. …
Цена по запросу

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