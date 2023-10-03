Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость с видом на горы в Испании

Валенсия
14
Вега-Баха-дель-Сегура
3
Каталония
3
Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с террасой, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 65 м²
Инвестиционная возможность: коммерческие помещения для продажи в эксплуатации, расположенные…
€72,580
Инвестиционная 70 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Барселонес, Испания
Инвестиционная 70 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Барселонес, Испания
Комнаты 70
Пятизвездочный бутик-отель с захватывающим видом на Барселону и Средиземное море находит…
€35,28 млн
Отель в Андалусия, Испания
Отель
Андалусия, Испания
Испания Андалусия   Хостел в Малаге   Успешно действующий хо…
€5,67 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Площадь 560 м²
Испания Коста Брава провинция Жирона Элитный отель-усадьба …
€2,95 млн
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 186 м²
Снижение цены!!! Старая цена 750 000 евро!!! Коммерческое помещение в районе Сант Жер…
€566,642
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 140 м²
Это красивое коммерческое помещение в Аликанте в Villafranqueza выставлено на продажу. Это у…
€124,050
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 192 м²
Коммерческое помещение в районе Сиютат Бейя города Барселона. В квартале от Площади …
€1,47 млн
Магазин с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Магазин с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Площадь 76 м²
Коммерческая Недвижимость на Эксклюзивном Курорте в Картахене, Коста-Калида Современная комм…
€275,666
Отель с лифтом в Коста-Брава, Испания
Отель с лифтом
Коста-Брава, Испания
Площадь 6 658 м²
Отель 4 звезды в городе Сант Фелиу де Гишольс на побережье Коста Брава. Расположен в …
€10,05 млн
Отель в Провинция Аликанте, Испания
Отель
Провинция Аликанте, Испания
Площадь 550 м²
Продается ресторан/отель в Аликанте с возможность переделать его в виллу. Виды на море. Рест…
€620,129
Коммерческая с Autobus в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 82 м²
Собственность банковского субъекта. Отличная возможность приобрести этот коммерческий помеще…
€63,003
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 347 м²
Коммерческое помещение под ремонт в самом центре Города Барселона - районе Эшампле. О…
€754,578

Типы недвижимости в Испании

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
офисы
производственные здания
доходные дома
склады
магазины
Realting.com
Перейти