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Отели с бассейном в Испании

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80
Валенсия
78
Вега-Баха-дель-Сегура
39
Orihuela
30
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Балеарские острова
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Moianes
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45 объектов найдено
Отель с кондиционером, с бассейном, в центре города в Malaga, Испания
Отель с кондиционером, с бассейном, в центре города
Malaga, Испания
Уникальное предложение: Продажа Бутик-Отеля 4* в историческом центре Малаги, побережье Кост…
€7,96 млн
Отель с бассейном, в центре города, с видеонаблюдением в Испания, Испания
Отель с бассейном, в центре города, с видеонаблюдением
Испания, Испания
Продажа мини-отеля в центре Кальпе, 550.000 EUR, 12% рентабельность. Месторасположение: ц…
€550,000
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Количество спален 88
ОписаниеПродажа роскошного 5* отеля в центре Барселоны 56 млн евро! Месторасположение: Пасео…
€56,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 15 300 м²
ОписаниеПродажа отеля 4* на 220 номеров на первой линии о.Майорка в Испании 95 млн евро. Мес…
€95,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Casinos, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Casinos, Испания
Площадь 1 680 м²
ОписаниеУникальное предложение: продажа Отеля 4* стоимостью 995.000 евро на поле для гольфа …
€995,000
Отель с видом на море, с бассейном, в центре города в Испания, Испания
Отель с видом на море, с бассейном, в центре города
Испания, Испания
Представляем вашему вниманию, мини отель историческо родового характера, имеющее свой анкла…
€1,70 млн
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в Испания, Испания
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Испания, Испания
Отель вместимостью 400 номеров, расположен в великолепном месте на песчаном вале, на перво…
€30,00 млн
Отель 30 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Малага, Испания
Отель 30 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Малага, Испания
Комнаты 30
Площадь 99 м²
Гостиница на продажу в Periana, с 30 спальня, 15 ванная и характеристики бассейн (Частный), …
€2,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 15 000 м²
ОписаниеПродажа Апарт-Отеля 4* на первой линии моря на Майорке, 70 млн. Евро, 218 апартамент…
€70,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
€19,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
€4,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Площадь 1 000 м²
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
€1,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 6,5 млн Евро!Отель расположен в 20 км от аэропорт…
€6,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 1 815 м²
ОписаниеПродажа 5* Бутик-Отеля на Майорке 10 млн евро.Эксклюзивный 5* Отель, входящий в прес…
€10,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Описание4* ГОСТИНИЧНЫЙ АКТИВ НА ПРОДАЖУ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ!ИБИЦА. Первая линия моря. Три з…
€40,00 млн
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в la Pera, Испания
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
la Pera, Испания
Количество спален 5
Площадь 523 м²
Количество этажей 2
Площадь дома – 523 м2. Площадь участка – 769 м2. 5 спален. 5 ванных комнат + туалет. Этот с…
€980,000
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sabinanigo Alto, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
Площадь 1 350 м²
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
€1,69 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Ginestar, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Ginestar, Испания
Площадь 11 200 м²
ОписаниеПродажа Апарт Отеля 3* на первой линии в Испании, 10 млн.€, 6% рентабельность.Местор…
€10,00 млн
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sant Antoni de Calonge, Испания
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sant Antoni de Calonge, Испания
Количество спален 11
Площадь 3 490 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный комплекс, включающий в себя мини-отель с рестораном, а также суперсовре…
€5,65 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 26 600 м²
ОписаниеПродажа строящегося Отеля 4* на 312 номеров на самом берегу моря в Испании: 50 млн.€…
€50,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 1 915 м²
ОписаниеОтличное рождественское предложение: Отель 3* в центре Барселоны 8 млн евро, 5% рент…
€8,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 2 700 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 15 млн.€, 5,5 % рентабельность!Местораспо…
€15,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 2 400 м²
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 15 млн. Евро, 7% рентабельность! Отель находится …
€15,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 2 112 м²
ОписаниеПродажа отеля 2* на Майорке 5.0 млн евро 5% рентабельность! Находится на пляже Арена…
€5,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 8 300 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* на Майорке, 189 номеров, 15,5 млн.€, 6% рентабельность!Отель находи…
€15,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sabinanigo Alto, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
Площадь 3 450 м²
ОписаниеПродажа горнолыжного 3* отеля в Испании : 2,5 млн евро с 6,4% рентабельности .Отель …
€2,50 млн
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 11
Площадь 300 м²
ОписаниеПродажа НОВОГО отеля в самом центре Мадрида 1.45 млн евро, 11 номеров.Отель находитс…
€1,45 млн
Отель 18 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель 18 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Количество спален 18
Площадь 1 000 м²
ОписаниеПродаётся Отель 2* в центре Барселоны.Состоит из 18 номеров, рассчитанных на 50 чело…
€6,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Дения, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Дения, Испания
Площадь 5 066 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* на побережье Коста Бланка 5,2 млн.€ 110 номеров!Отель построен в 20…
€5,20 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 1 085 м²
ОписаниеПродажа нового Отеля 3* в центре Бенидорма, 2,85 млн.€, 7,55% рентабельность.Площадь…
€2,85 млн

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