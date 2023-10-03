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Отели с видом на море в Испании

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80
Валенсия
78
Вега-Баха-дель-Сегура
39
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30
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51 объект найдено
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Количество спален 88
ОписаниеПродажа роскошного 5* отеля в центре Барселоны 56 млн евро! Месторасположение: Пасео…
€56,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 15 300 м²
ОписаниеПродажа отеля 4* на 220 номеров на первой линии о.Майорка в Испании 95 млн евро. Мес…
€95,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 840 м²
ОписаниеПродажа нового 3* бутик-отеля в Испании, 2.8 млн евро, 7% рентабельность.Местораспол…
€2,80 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Casinos, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Casinos, Испания
Площадь 1 680 м²
ОписаниеУникальное предложение: продажа Отеля 4* стоимостью 995.000 евро на поле для гольфа …
€995,000
Отель с видом на море, с бассейном, в центре города в Испания, Испания
Отель с видом на море, с бассейном, в центре города
Испания, Испания
Представляем вашему вниманию, мини отель историческо родового характера, имеющее свой анкла…
€1,70 млн
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в Испания, Испания
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Испания, Испания
Отель вместимостью 400 номеров, расположен в великолепном месте на песчаном вале, на перво…
€30,00 млн
Отель с лифтом, с видом на море в Аликанте, Испания
Отель с лифтом, с видом на море
Аликанте, Испания
Площадь 750 м²
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
€4,00 млн
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном в Бенидорм, Испания
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном
Бенидорм, Испания
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
€3,80 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 15 000 м²
ОписаниеПродажа Апарт-Отеля 4* на первой линии моря на Майорке, 70 млн. Евро, 218 апартамент…
€70,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
€19,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
€4,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Площадь 1 000 м²
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
€1,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 6,5 млн Евро!Отель расположен в 20 км от аэропорт…
€6,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 1 815 м²
ОписаниеПродажа 5* Бутик-Отеля на Майорке 10 млн евро.Эксклюзивный 5* Отель, входящий в прес…
€10,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Описание4* ГОСТИНИЧНЫЙ АКТИВ НА ПРОДАЖУ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ!ИБИЦА. Первая линия моря. Три з…
€40,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sabinanigo Alto, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
Площадь 1 350 м²
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
€1,69 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 450 м²
ОписаниеПродажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 8,11% рентабельность! …
€1,35 млн
Отель с видом на море, с террасой в Orihuela, Испания
Отель с видом на море, с террасой
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель 3*** на первой линии Вели…
€6,50 млн
Отель с видом на море, с террасой в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Отель с видом на море, с террасой
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Площадь 2 732 м²
Испания Коста дель Маресме   Новый отель 3*** в 200м от пляжа  …
€6,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Ginestar, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Ginestar, Испания
Площадь 11 200 м²
ОписаниеПродажа Апарт Отеля 3* на первой линии в Испании, 10 млн.€, 6% рентабельность.Местор…
€10,00 млн
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sant Antoni de Calonge, Испания
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sant Antoni de Calonge, Испания
Количество спален 11
Площадь 3 490 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный комплекс, включающий в себя мини-отель с рестораном, а также суперсовре…
€5,65 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 26 600 м²
ОписаниеПродажа строящегося Отеля 4* на 312 номеров на самом берегу моря в Испании: 50 млн.€…
€50,00 млн
Отель у моря в Андалусия, Испания
Отель у моря
Андалусия, Испания
Площадь 600 м²
Продается не большая гостиница в живописной бухте, в окружении красивейшей природы. Гостиниц…
€1,45 млн
Отель 12 спален у моря в Андалусия, Испания
Отель 12 спален у моря
Андалусия, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
€3,50 млн
Отель 46 спален с видом на море в Андалусия, Испания
Отель 46 спален с видом на море
Андалусия, Испания
Количество спален 46
Кол-во ванных комнат 46
Этот отель, который предлагается на продажу, расположен в приморской деревне Бенитсес, в 5 м…
€1,20 млн
Отель 10 спален с видом на море в Андалусия, Испания
Отель 10 спален с видом на море
Андалусия, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
Этот многоквартирный дом находится в отличном состоянии и расположен на возвышенности, в нес…
€800,000
Отель 13 спален с видом на море в Андалусия, Испания
Отель 13 спален с видом на море
Андалусия, Испания
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 391 м²
Этот комплекс на продажу в Конойалосе расположен всего в 150 метрах от песчаного пляжа и име…
€650,000
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 1 915 м²
ОписаниеОтличное рождественское предложение: Отель 3* в центре Барселоны 8 млн евро, 5% рент…
€8,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 2 700 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 15 млн.€, 5,5 % рентабельность!Местораспо…
€15,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 2 400 м²
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 15 млн. Евро, 7% рентабельность! Отель находится …
€15,00 млн

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