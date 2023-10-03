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Отели с видом на горы в Испании

Каталония
80
Валенсия
78
Вега-Баха-дель-Сегура
39
Orihuela
30
Андалусия
25
Мадрид
24
Балеарские острова
11
Moianes
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7 объектов найдено
Отель 30 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Малага, Испания
Отель 30 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Малага, Испания
Комнаты 30
Площадь 99 м²
Гостиница на продажу в Periana, с 30 спальня, 15 ванная и характеристики бассейн (Частный), …
€2,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sabinanigo Alto, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
Площадь 1 350 м²
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
€1,69 млн
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sant Antoni de Calonge, Испания
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sant Antoni de Calonge, Испания
Количество спален 11
Площадь 3 490 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный комплекс, включающий в себя мини-отель с рестораном, а также суперсовре…
€5,65 млн
Отель с садом, с видом на горы, с панорамным видом в Испания, Испания
Отель с садом, с видом на горы, с панорамным видом
Испания, Испания
Площадь 1 208 м²
В продаже комплекс зданий - отель и 10 туристических апартаментов с общей облагороженной тер…
€1,19 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sabinanigo Alto, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
Площадь 3 450 м²
ОписаниеПродажа горнолыжного 3* отеля в Испании : 2,5 млн евро с 6,4% рентабельности .Отель …
€2,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Площадь 9 500 м²
ОписаниеПродажа отеля 3* на Ибице, 16,9 млн. евро!!!Состоит из 106 номеров.Находится в 100 м…
€16,90 млн
Отель 42 комнаты с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Испания, Испания
Отель 42 комнаты с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Испания, Испания
Комнаты 42
Предлагается вашему вниманию отель с видом на горы в Кальпе, Испания, Коста-Брава. Курорт…
€3,00 млн

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