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Коммерческая недвижимость в Сердани, Испания

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 250 м² в Martinet, Испания
Коммерческое помещение 1 250 м²
Martinet, Испания
Количество спален 20
Площадь 1 250 м²
Шестиэтажная современная гостиница, расположена в регионе CERDANYA (провинция Каталония, Исп…
$3,19 млн
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Коммерческое помещение в Alp, Испания
Коммерческое помещение
Alp, Испания
Количество спален 45
Отель 3 звезды в известном горнолыжном курорте Ля Молина. В отеле 45 номеров 5 разных катег…
$3,99 млн
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