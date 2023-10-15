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Земельные участки с видом на горы в Каталония, Испания

10 объектов найдено
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с услугами управляющей компании в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с услугами управляющей компании
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 1 240 м²
Продаются два смежных земельных участка, с великолепным видом на море, расположенных в урбан…
€185,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с детской площадкой в Tossa de Mar, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с детской площадкой
Tossa de Mar, Испания
Площадь 469 м²
Продается земельный участок площадью 469 м2 под строительство дома, расположенный в очень ти…
€80,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Tossa de Mar, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Tossa de Mar, Испания
Продается земля площадью 1045 м2 под строительство дома, расположенная в урбанизации Serra B…
€120,000
Земельные участки с видом на горы в Tossa de Mar, Испания
Земельные участки с видом на горы
Tossa de Mar, Испания
Продается земельный участок под строительство дома в престижной и утопающей в зелени урбаниз…
€145,000
Земельные участки с видом на горы, с услугами управляющей компании, с рестораном в Santa Cristina d Aro, Испания
Земельные участки с видом на горы, с услугами управляющей компании, с рестораном
Santa Cristina d Aro, Испания
Продается земельный участок под строительство площадью 2096 м2, находящийся в тихой и зелено…
€250,000
Земельные участки с видом на горы в Santa Cristina d Aro, Испания
Земельные участки с видом на горы
Santa Cristina d Aro, Испания
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Mas Palli, муниципалитет Калонже, …
€150,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство загородного дома в спокойной и утопающей в зел…
€250,000
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом в Palafrugell, Испания
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом
Palafrugell, Испания
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Сан Даниэль в пешей доступности до…
€290,000
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом в Palafrugell, Испания
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом
Palafrugell, Испания
Продается земельный участок в тихом и зеленом районе Монт-Рас в пешей доступности до моря, м…
€300,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с тренажерным залом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с тренажерным залом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство дома, с которого открывается великолепный вид …
€800,000
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