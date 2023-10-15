Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Каталония
  5. Производственные помещения

Производственные здания с видом на море в Каталония, Испания

коммерческая недвижимость
269
рестораны
40
отели
79
офисы
40
инвестиционная недвижимость
3
Производство В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 25 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 25.00 м2, состоит из 1 к…
€7,274
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 65 м²
Инвестиционная возможность: коммерческие помещения для продажи в эксплуатации, расположенные…
€72,355
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 721 м²
€587,886
Отель в Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
Испания г.Барселона Отель 3* рядом с Пасео де Грасиа Неболь…
€6,60 млн
Отель в Андалусия, Испания
Отель
Андалусия, Испания
Испания Андалусия   Отель 3*** в Малаге   Действующий отель …
€24,50 млн
Коммерческая с подвалом в Барселона, Испания
Коммерческая с подвалом
Барселона, Испания
Площадь 959 м²
Коммерческое помещение на Авенида Диагональ в районе Эшампле города Барселона. Общая…
€2,82 млн
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 247 м²
Коммерческие помещения для продажи и аренды расположены на Авенида де Мезоннаве, нервном цен…
€281,381
Коммерческая 1 ванная с лифтом в Барселона, Испания
Коммерческая 1 ванная с лифтом
Барселона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 897 м²
Продается жилое здание в самом сердце города Барселона - район Ciutat Vella. Отл…
€2,17 млн
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 0.00 м2, с…
€206,802
Коммерческая в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Коммерческая
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Площадь 10 115 м²
ЛЮКС АПАРТАМЕНТЫ Лучший жилой и торговый район Мадрида: центр города. Лот из 97 домов и гара…
€118,89 млн
Коммерческая в Gandia, Испания
Коммерческая
Gandia, Испания
Площадь 315 м²
В продаже находится коммерческое офисное помещение в Гандия, которое сдано в аренду на долги…
€339,540
Коммерческая 1 спальня в Baeza, Испания
Коммерческая 1 спальня
Baeza, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 500 м²
Оливковая ферма и завод по производству оливкового масла в Испании!  * Местонахождение:…
€5,00 млн
Realting.com
Перейти