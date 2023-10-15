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Отели с видом на море в Каталония, Испания

Moianes
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9 объектов найдено
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Количество спален 88
ОписаниеПродажа роскошного 5* отеля в центре Барселоны 56 млн евро! Месторасположение: Пасео…
€56,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
€19,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
€4,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Ginestar, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Ginestar, Испания
Площадь 11 200 м²
ОписаниеПродажа Апарт Отеля 3* на первой линии в Испании, 10 млн.€, 6% рентабельность.Местор…
€10,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 1 915 м²
ОписаниеОтличное рождественское предложение: Отель 3* в центре Барселоны 8 млн евро, 5% рент…
€8,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 2 700 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 15 млн.€, 5,5 % рентабельность!Местораспо…
€15,00 млн
Отель 18 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель 18 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Количество спален 18
Площадь 1 000 м²
ОписаниеПродаётся Отель 2* в центре Барселоны.Состоит из 18 номеров, рассчитанных на 50 чело…
€6,50 млн
Отель 75 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером в Барселонес, Испания
Отель 75 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Барселонес, Испания
Комнаты 75
На продажу предлагается шикарный отель расположенный в Барселоне, Испания. Отель находит…
€35,70 млн
Отель 26 ванных с лифтом, с видом на море, с террасой в Коста-Брава, Испания
Отель 26 ванных с лифтом, с видом на море, с террасой
Коста-Брава, Испания
Кол-во ванных комнат 26
Площадь 600 м²
Продается отель в центре города Тосса де Мар на побережье Коста Брава. Отель 1 з…
€3,00 млн

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