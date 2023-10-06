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Виллы в Кастилия и Леон, Испания

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1 объект найдено
Вилла с видом на море, у моря, рядом с пляжем в Мартин-Мигель, Испания
Вилла с видом на море, у моря, рядом с пляжем
Мартин-Мигель, Испания
Площадь 730 м²
Роскошная вилла с панорамным видом на море в Сан Мигеле, Ибица. Площадь дома – 730 кв.м., п…
€4,90 млн

Параметры недвижимости в Кастилия и Леон, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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