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Квартиры в Кастилии и Леон, Испания

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в El Tiemblo, Испания
Квартира 2 спальни
El Tiemblo, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эта недвижимость расположена всего в 10 минутах езды от Сан-Педро-де-Алкантара и рядом с Пол…
$468,139
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Параметры недвижимости в Кастилии и Леон, Испания

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