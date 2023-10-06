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Жильё с видом на море в Castelldefels, Испания

1 объект найдено
Дом 6 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Castelldefels, Испания
Дом 6 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Castelldefels, Испания
Комнаты 6
Площадь 732 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с современной отделкой в престижной резиденции Монтемар, рядом с Ба…
€3,90 млн
Realting.com
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