ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Кастель-Пладжа-де-Аро
Таунхаусы
Таунхаусы с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
134 м²
Эти роскошные виллы расположены в Сан-Мигель-де-Салинас, в одной из лучших зон с прекрасным…
€486,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
2
89 м²
1
Апартаменты в современном стиле в новом закрытом комплексе, расположенные на берегу моря в C…
€432,190
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Дения, Испания
3
3
116 м²
Тоссал Гросс расположен в Дении, к северу от Коста Бланка. Он состоит из двухквартирных домо…
€440,160
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с теплыми полами
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
94 м²
Набор из 6 роскошных домов высочайшего качества. Они имеют просторный первый этаж с 3 спаль…
€232,922
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Коста-Калида, Испания
4
2
105 м²
€257,166
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
2
1
92 м²
1/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€170,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
134 м²
Великолепная вилла на второй линии пляжа в Миль Пальмерас.Состоит из 3 спален, двух ванных …
€582,560
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
6
3
288 м²
2
Предлагаем Вам роскошную и большую виллу, которая расположена на побережье Коста Бланка в го…
€784,571
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
1
128 м²
12
Красивый пентхаус на продажу в одном из лучших урбанизаций в Ла Кала. Она имеет 63 полезных …
€237,978
Рекомендовать
Дом с видом на море
Orihuela, Испания
350 м²
Испания Коста Брава Дом в Плайя-де-Аро Большой трёхэтажн…
€556,072
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
71 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТОРРЕ-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА ~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов, пентхаусов…
€190,033
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Малага, Испания
4
2
73 м²
30
Квартиры с Видом на Море в Центре Малаги в Испании Малага – столица побережья Коста-дель-Сол…
€373,200
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL