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Жильё с видом на горы в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания

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16 объектов найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/3
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
€320,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Частный дом с 3 спальнями, бассейном и видом на море, расположенный в спокойной урбанизации …
€430,000
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 8
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Просторное поместье на большом участке земли расположено в Сан Фелиу де Гишольс, в пешеходно…
€1,15 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Вилла Валентина – комфортный красивый одноэтажный дом, вмещающий до 8 человек и расположенны…
€500,000
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Площадь 587 м²
Количество этажей 4
Эта просторная вилла находится на границе между городами Плайя де Аро и Сан Антони де Калонж…
€1,20 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 467 м²
Количество этажей 2
Современный двухуровневый дом с великолепными видами на море расположен в спокойном районе С…
€1,33 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 740 м²
Количество этажей 2
Вилла после генерального ремонта, с видом на море, расположена в престижной урбанизации горо…
€650,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 642 м²
Количество этажей 3
Респектабельный дом с видом на море для большой семьи, расположенный в пешей доступности от …
€2,40 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 1 094 м²
Количество этажей 3
Отличный трехуровневый дом в одном из лучших районов Плайя де Аро – Торре Боска, в пешей дос…
€1,65 млн
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
Трехуровневая вилла современного дизайна находится в элитной урбанизации Мас Ноу в знаменито…
€1,20 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 295 м²
Количество этажей 2
Классическая вилла с панорамным видом на море в престижной урбанизации Мас Ноу в Плайя де Ар…
€795,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 4
Четырехэтажный дом с видом на море, который может быть реконструирован в соответствии с ваши…
€850,000
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Современная роскошная спа-вилла с хаммамом и дизайнерской отделкой, окруженная сосновым лесо…
€1,90 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Площадь 644 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с панорамным видом на море расположена в урбанизации Мас Ноу города Плайя …
€3,55 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 409 м²
Количество этажей 3
Уютная новая вилла в резиденции Кан-Семи, Плайя де Аро, Коста Брава, Испания. Участок: 1697…
€1,30 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 6
Площадь 535 м²
Количество этажей 2
Дизайнерская вилла в районе L´Alzina , расположенном на престижном гольф-курорте в Кальдес …
€4,60 млн
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