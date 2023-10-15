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Земельные участки с видом на горы в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания

3 объекта найдено
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с услугами управляющей компании в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с услугами управляющей компании
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 1 240 м²
Продаются два смежных земельных участка, с великолепным видом на море, расположенных в урбан…
€185,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство загородного дома в спокойной и утопающей в зел…
€250,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с тренажерным залом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с тренажерным залом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство дома, с которого открывается великолепный вид …
€800,000
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