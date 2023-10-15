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Дома с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания

виллы
14
таунхаусы
3
25 объектов найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Количество этажей 2
Уютный городской двухуровневый дом с 4 спальнями, расположенный в тихом и зеленом районе, в …
€700,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Количество этажей 3
Прекрасный светлый трехуровневый дом, расположенный на абсолютно плоском участке, в пешей до…
€970,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 5
Площадь 187 м²
Количество этажей 3
Комфортабельный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комплексе Anell d’A…
€550,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
€1,60 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 5
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Новая современная вилла с 4 спальнями, с великолепным видом на море, расположенная в престиж…
€2,20 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 523 м²
Количество этажей 3
Великолепный просторный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Les Alzines в Сан Ф…
€2,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 374 м²
Количество этажей 3
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
€2,65 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в закрытом комплексе из 20 домов, находящийся в Сан Фелиу де Гишольс, на …
€440,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 3
Уютный двухэтажный таунхаус в закрытом элитном жилом комплексе с бассейном в яхт -клубе Плай…
€490,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Частный дом с 3 спальнями, бассейном и видом на море, расположенный в спокойной урбанизации …
€430,000
Дом 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 129 м²
Количество этажей 3
Таунхаус в закрытом комплексе с общим бассейном в пешей доступности от пляжа города Плайя де…
€430,000
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 8
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Просторное поместье на большом участке земли расположено в Сан Фелиу де Гишольс, в пешеходно…
€1,15 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Вилла Валентина – комфортный красивый одноэтажный дом, вмещающий до 8 человек и расположенны…
€500,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная современная вилла Pinedes, настоящая жемчужина побережья Коста Брава, расположен…
€2,95 млн
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Площадь 587 м²
Количество этажей 4
Эта просторная вилла находится на границе между городами Плайя де Аро и Сан Антони де Калонж…
€1,20 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 467 м²
Количество этажей 2
Современный двухуровневый дом с великолепными видами на море расположен в спокойном районе С…
€1,33 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 624 м²
Количество этажей 2
Комфортабельная вилла находится в элитной охраняемой урбанизации Ла Гавина в Сагаро (S’Agaró…
€3,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 740 м²
Количество этажей 2
Вилла после генерального ремонта, с видом на море, расположена в престижной урбанизации горо…
€650,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 642 м²
Количество этажей 3
Респектабельный дом с видом на море для большой семьи, расположенный в пешей доступности от …
€2,40 млн
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
Трехуровневая вилла современного дизайна находится в элитной урбанизации Мас Ноу в знаменито…
€1,20 млн
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Современная роскошная спа-вилла с хаммамом и дизайнерской отделкой, окруженная сосновым лесо…
€1,90 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Площадь 644 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с панорамным видом на море расположена в урбанизации Мас Ноу города Плайя …
€3,55 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 409 м²
Количество этажей 3
Уютная новая вилла в резиденции Кан-Семи, Плайя де Аро, Коста Брава, Испания. Участок: 1697…
€1,30 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 6
Площадь 535 м²
Количество этажей 2
Дизайнерская вилла в районе L´Alzina , расположенном на престижном гольф-курорте в Кальдес …
€4,60 млн
Дом с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Предлагается современная двухэтажная вилла на первой линии моря в престижной урбанизации Пу…
€10,00 млн
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