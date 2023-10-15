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25 объектов найдено
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Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
2
Уютный городской двухуровневый дом с 4 спальнями, расположенный в тихом и зеленом районе, в …
€700,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
271 м²
3
Прекрасный светлый трехуровневый дом, расположенный на абсолютно плоском участке, в пешей до…
€970,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
187 м²
3
Комфортабельный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комплексе Anell d’A…
€550,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
349 м²
2
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
€1,60 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
425 м²
2
Новая современная вилла с 4 спальнями, с великолепным видом на море, расположенная в престиж…
€2,20 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
523 м²
3
Великолепный просторный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Les Alzines в Сан Ф…
€2,00 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
374 м²
3
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
€2,65 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
199 м²
3
Продается таунхаус в закрытом комплексе из 20 домов, находящийся в Сан Фелиу де Гишольс, на …
€440,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
185 м²
3
Уютный двухэтажный таунхаус в закрытом элитном жилом комплексе с бассейном в яхт -клубе Плай…
€490,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
234 м²
2
Частный дом с 3 спальнями, бассейном и видом на море, расположенный в спокойной урбанизации …
€430,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
129 м²
3
Таунхаус в закрытом комплексе с общим бассейном в пешей доступности от пляжа города Плайя де…
€430,000
Рекомендовать
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
8
550 м²
3
Просторное поместье на большом участке земли расположено в Сан Фелиу де Гишольс, в пешеходно…
€1,15 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
184 м²
1
Вилла Валентина – комфортный красивый одноэтажный дом, вмещающий до 8 человек и расположенны…
€500,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
205 м²
2
Двухэтажная современная вилла Pinedes, настоящая жемчужина побережья Коста Брава, расположен…
€2,95 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7
587 м²
4
Эта просторная вилла находится на границе между городами Плайя де Аро и Сан Антони де Калонж…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
467 м²
2
Современный двухуровневый дом с великолепными видами на море расположен в спокойном районе С…
€1,33 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
624 м²
2
Комфортабельная вилла находится в элитной охраняемой урбанизации Ла Гавина в Сагаро (S’Agaró…
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
740 м²
2
Вилла после генерального ремонта, с видом на море, расположена в престижной урбанизации горо…
€650,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
642 м²
3
Респектабельный дом с видом на море для большой семьи, расположенный в пешей доступности от …
€2,40 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
417 м²
3
Трехуровневая вилла современного дизайна находится в элитной урбанизации Мас Ноу в знаменито…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
350 м²
2
Современная роскошная спа-вилла с хаммамом и дизайнерской отделкой, окруженная сосновым лесо…
€1,90 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
644 м²
2
Современная вилла с панорамным видом на море расположена в урбанизации Мас Ноу города Плайя …
€3,55 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
409 м²
3
Уютная новая вилла в резиденции Кан-Семи, Плайя де Аро, Коста Брава, Испания. Участок: 1697…
€1,30 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
535 м²
2
Дизайнерская вилла в районе L´Alzina , расположенном на престижном гольф-курорте в Кальдес …
€4,60 млн
Рекомендовать
Дом с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
450 м²
2
Предлагается современная двухэтажная вилла на первой линии моря в престижной урбанизации Пу…
€10,00 млн
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